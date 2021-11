Boschi, ori e tradizioni contadine Sono i ‘Sentieri fantastici’

L’itinerario ‘Sui passi delle ovarole’, a Posina, consiste in 7,5 km e circa tre ore di cammino in un posto ricco di storia e magia.

Un terzo percorso è a Posina ‘Sui passi delle ovarole’, 7,5 km e circa tre ore di cammino: un posto magico e ricco di storie in uno dei Comuni più piccoli del Vicentino, incastonato tra le montagne e attraversato dal torrente omonimo dall’acqua trasparente. L’itinerario suggerisce di percorrere l’antico Sentiero delle Ovarole, chiamato così in omaggio alle donne provenienti da Terragnolo in Trentino, che per secoli hanno percorso quotidianamente queste antiche mulattiere per raggiungere le contrade alte della valle e vendere i prodotti della terra. Il periodo preferito per camminare in questi luoghi è sicuramente l’autunno, quando le montagne che sovrastano la stretta valle e i fitti boschi creano un caleidoscopio di colori meravigliosi. Il percorso è di grandissima suggestione e consentiva un piccolo ma vitale commercio per la Val Terragnolo, da cui provenivano per lo più donne di quella vallata, che trasportavano uova e altre povere merci. Il viaggio richiedeva tutta la giornata e lungo il percorso si erano sviluppate locande e osterie per dar loro ristoro. Probabilmente era un itinerario frequentato anche dai contrabbandieri, molto attivi nell’area con prodotti come tabacco, sale, zucchero e altri articoli di monopolio. La valle di Terragnolo, fino al 1918, si trovava in territorio austroungarico.