Un anno a fumetti con BeriComics!

Dopo il successo della prima edizione torna anche quest’anno BeriComics, l’inserto dedicato ai fumetti de La Voce dei Berici che raccoglie tavole, strisce e illustrazioni pubblicate nel corso del 2020 e realizzate dai fumettisti di BreganzeComics. BeriComics sarà spedito in omaggio agli abbonati con il numero della Voce di domenica 7 marzo e si troverà in distribuzione presso alcuni esercizi commerciali della provincia.

Lo speciale

All’interno dello speciale i lettori troveranno un’intervista a Brunetto Salvarani che spiegherà come la sua passione per Tex si è trasformata in una riflessione sul sacro e la religiosità. Dal western a fumetti, ai supereroi in calzamaglia: toccherà a Marco Munaretto del gruppo BreganzeComics, appassionato dell’Universo Marvel, raccontare sulle pagine di BeriComics le fedi vissute da alcuni personaggi del fumetto americano che non di rado si confrontano e si interrogano sul senso della vita e l’esistenza di Dio.