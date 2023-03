In viaggio verso l’Ucraina la bandiera della pace benedetta dal Vescovo Giuliano

Ci sarà anche la bandiera della pace benedetta del Vescovo Giuliano ad accompagnare i vicentini che giovedì 30 marzo partiranno per Odessa e Mykolaiv, in Ucraina, con la carovana di pace “Stop the war now“.

«È una bandiera storica – dice Giuseppe Longo, 61 anni di Valdagno – è venuta con noi anche in Bosnia. È una bandiera che unisce perchè ha i colori di tutte le parti in campo e quindi è di tutti coloro che credono nella pace». Assieme a Giuseppe Longo partiranno anche Ilaria Sbalchiero, assessore ai servizi sociali del Comune di Recoaro, e Alessio Frigo di Bassano.

Due furgoni sono messi a disposizione dalle Unità Pastorali Panisacco-Valdagno e Fontaviva -Santa Croce Bigolina, uno fornito dalla Casa Famiglia di Flavio Morini della Comunità Papa Giovanni XXIII.

In tutto la carovana conta 25 furgoni e 175 persone. I vicentini faranno ritorno lunedì 3 aprile.