Avviate le consultazioni per la nomina di due vicari episcopali

Il vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto ha annunciato la nomina di due vicari episcopali che, con il vicario generale, lo aiuteranno a guidare la Diocesi.

I due “bracci destri” saranno impegnati in particolare in due ambiti: sacerdoti e diaconi ed evangelizzazione. «Non si sostituiranno a me – precisa Brugnotto -, tengo molto al rapporto personale con il clero, ma mi daranno una mano nelle varie Unità Pastorali e parrocchie per ripensare la chiesa nel territorio».

Le consultazioni sono già state avviate. I nomi dei papabili arriveranno al Vescovo a fine aprile e le due nuove nomine a giugno. Insieme al nuovo vicario generale, al nuovo economo e ad altri cambiamenti che il Vescovo riterrà opportuni.