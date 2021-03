Papa Francesco indica nell’enciclica la via privilegiata per costruire nuovi ponti e sbloccare le situazioni apparentemente senza via d’uscita. Il dialogo non solo come via privilegiata nella società pluralista ma anche come forma di annuncio del messaggio cristiano. Rispetto ad una comprensione irenistica e riduttiva del dialogo, dopo i riferimenti di Evangelii gaudium e di Laudato si’, ancheFratelli tutti mette questo elemento al centro del Magistero di papa Francesco, riprendendo peraltro una direzione chiara fin dal Concilio Vaticano II. Il dialogo non è solo un contenuto ma uno stile di scrittura dell’Enciclica affinché essa apra cammini e processi con le religioni e tra tutti i popoli. Nei primi numeri esplicitamente l’Enciclica, rivolta a tutti i fedeli, si pone in una prospettiva dialogica con altre fedi e religioni.

Un primo elemento rilevante è vedere nel dialogo non la somma di dati, elementi e scambio di contenuti, come spesso avviene nei social, ma un lavoro lento e paziente. «Possiamo cercare insieme la verità nel dialogo, nella conversazione pacata o nella discussione appassionata. È un cammino perseverante, fatto anche di silenzi e di sofferenze, capace di raccogliere con pazienza la vasta esperienza delle persone e dei popoli » (n. 50). La quantità di dati informativi sembra soffocare la vera comunicazione, alimentando solo un narcisismo monologico che si traveste da dialogo ma ha il cuore di un discorso a una sola voce. Di fronte alla tendenza “industriale” di un mondo superorganizzato, ed insieme moltofragile, il dialogo è opera per artigiani, che hanno la pazienza di creare un percorso inedito, ogni volta diverso, adeguato alle singole situazioni e ai singoli contesti, lasciandosi portare come interlocutori dallo Spirito che anima l’incontro.

Se il tema dialogico è presente in tutte le parti dell’Enciclica, non è un caso che esso si squaderni soprattutto all’interno dei capitoli più propositivi in cui il mondo aperto si oppone al mondo chiuso della parte iniziale ed in cui il dialogo con l’amicizia sociale aprono la strada della fraternità concreta. Quindi il dialogo si offre come via privilegiata per costruire nuovi ponti e sbloccare le situazioni apparentemente senza via d’uscita. La strada dalla fraternità non passa però da una dimenticanza delle proprie origini ma dalla fedeltà al proprio «sapore locale» (n. 143). Identità e alterità stanno insieme, contro una massificazione omologante che cancella le appartenenze. Questo è il secondo grande tratto emergente in Fratelli tutti.