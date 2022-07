Messa in ricordo di mons. Pietro Nonis nell’anniversario della morte

«Ho sempre ammirato la sua profondità di pensiero e la sua capacità espressiva, così come la sua intelligente ironia: era un mago della parola», è il ricordo del Vescovo Beniamino Pizziol. «Fin dal giorno del mio ingresso in Diocesi – prosegue il Vescovo – ho sperimentato una autentica fraternità episcopale. Nei primi anni i contatti tra noi erano frequenti, poi si sono diradati nel tempo, visti i problemi di salute di mons. Nonis, ma è accresciuta la preghiera e la vicinanza spirituale».

«Il vescovo Pietro ha sempre avuto nei miei confronti affetto fraterno e parole benevoli, da vero fratello maggiore – racconta mons. Beniamino -. Da lui ho sempre avuto incoraggiamento e sostegno per il mio ministero episcopale in una Diocesi così grande e complessa come Vicenza. Sono sicuro che dopo avermi sostenuto qui in terra, non mancherà di accompagnarmi dal cielo, intercedendo per me e per la Chiesa di Vicenza presso il Dio della vita».