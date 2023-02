Messa in ricordo di don Giacomo Bravo e don Antonio Doppio a 20 anni dalla morte

Era un sabato quell’8 febbraio 2003 quando arrivò la tragica notizia della morte dei due preti diocesani don Giacomo Bravo e don Antonio Doppio in un incidente d’auto in Sud Sudan, nella terra di santa Bakhita. Erano due presbiteri molto conosciuti e apprezzati per il loro modo di essere e per come avevano affrontato i vari servizi ai quali erano stati chiamati: dalle responsabilità in Azione cattolica (entrambi), alla guida dell’Ufficio Missionario (don Giacomo Bravo), al servizio come parroco (Bravo ad Arzignano e Doppio a Schio).

Mercoledì 8 febbraio alle 19, nella chiesa del Seminario al Centro Onisto a Vicenza sarà celebrata una messa di suffragio in occasione dei 20 anni dalla loro salita al cielo.