Anniversario della posa della prima pietra a Monte Berico

Martedì 25 agosto si ricorda la posa della prima pietra del Santuario della Madonna di Monte Berici, costruito nel 1428 dalla filiale riconoscenza del popolo vicentino alla Madre del Signore per la sua efficace protezione contro la peste, che da parecchi anni desolava la città e la diocesi di Vicenza.

La celebrazione votiva a Monte Berico sarà il giorno stesso del voto alle ore 20,30: sono attesi tra i concelebranti il Capitolo della Cattedrale, i Parroci della Città, i Rettori di chiese, i Superiori religiosi e i Presbiteri che vorranno unirsi (in sacristia della Basilica per le 20,15 – alle 20 in Basilica si pregherà il Rosario).

Un po’ di storia