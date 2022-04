Anna Pozzi: «La speranza della Pasqua è nella capacità di perdonare»

Ci avviciniamo alla Pasqua e in Ucraina si continua a morire a causa di una guerra assurda. Come è può concretizzarsi la speranza pasquale per quelle persone?

«Questa guerra crudele e insensata, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta per tutti», ha detto il Papa. Io sono profondamente d’accordo con questo messaggio. Interpella ciascuno di noi e non solo i sedicenti “grandi” della terra. Credo che siamo chiamati a rinnovare tutti l’opera indispensabile di perdono e misericordia, per “sanare” il passato, ma anche come possibilità di futuro, come slancio verso un orizzonte nuovo che non si costruisce con le armi, ma con percorsi di pacificazione, di guarigione della memoria e di riconciliazione. In questo può concretizzarsi anche la speranza della Pasqua. Per il popolo dell’Ucraina e non solo».