Alla scoperta delle Apparizioni mariane

Sarà per il fascino del più famoso tra i Cammini, quello di Santiago di Compostela. O forse sarà perchè da qualche anno anche nella nostra provincia sono sempre di più le persone appassionate di camminate e vita all’aria aperta, per non parlare di quelli che ‘creano’ nuovi percorsi, come è accaduto di recente per il Cammino di Adelaide tra i Colli Euganei e i Berici con meta l’eremo di San Cassiano a Lumignano di Longare: 80 chilometri ispirati alla leggendaria Imperatrice e Santa Adelaide di Borgogna. Sta di fatto che anche i percorsi di carattere storico, culturale e religioso stanno guadagnando sempre più consensi e in questa occasione vogliamo proporveneuno che possiede numerosi spunti di interesse e richiamo, da quelli spirituali a quelli più semplicemente naturalistici. Si tratta del Cammino delle Apparizioni, un itinerario che, come si comprende facilmente dal nome, conduce alla scoperta dei principali luoghi di fede e devozione nel territorio vicentino fino ad arrivare in Trentino, e più precisamente nell’alta Valsugana. In tutto si tratta di circa 130 chilometri tra due provincie e tre diocesi (Vicenza, Padova e Trento), lungo i quali si possono vedere e visitare alcuni luoghi che nei secoli sono stati interessati da apparizioni mariane e dove ancora oggi sono presenti importanti santuari meta di frequenti pellegrinaggi. A ben vedere Vicenza può < rivendicare > la paternità di questa iniziativa, per il semplice fatto che l’idea originaria di creare il cammino è stata dell’ex sindaco di Valdastico Claudio Guglielmi, presidente dell’associazione Cammino Passo dopo Passo, un sodalizio nato per volontà di un gruppo di persone convinte della riscoperta e divulgazione dei cammini a piedi, non solo come attività per il tempo libero ma come vero e proprio stile di vita.