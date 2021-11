Alla scoperta dei castelli di Romeo e Giulietta

Dalla tradizione popolare, il Castello della Villa, detto anche di Romeo, è attribuito alla famiglia Montecchi.Aggirate le mura, la costruzione si erge su un prato verde e l’attenzione viene attratta dalla torre alta circa 25 metri. Come si legge nel cartello esplicativoposto all’ingresso, la torre faceva parte di un sistema difensivo che oggi è visibile solo in alcuni punti. Ma, quando inizia la storia dei castelli? Inizialmente, esisteva un solo castello a Montecchio che sarebbe stato costruito nel 1008 dalla famiglia dei Bongiudei, ma la notizia non è suffragata da alcun documento. È invece documentato che nel Duecento appartenesse alla famiglia dei Pilei, nemica di Ezzelino III da Romano, che, sconfitti i Pilei, lo demolì nel 1243. Restaurato, venne nuovamente distrutto durante la guerra veneto-scaligera (1336-39). Nel 1354 Cangrande II della Scala, allo scopo di potenziare il sistema difensivo del suo territorio, provvide alla costruzione di due rocche – i due castelli – e di una cinta muraria. Dopo la fine del dominio scaligero, nel 1404, Montecchio passò alla Repubblica di Venezia; così, quando un secolo più tardi la Serenissima fu costretta a difendersi dagli attacchi della Lega di Cambrai, nel 1514, per paura che i castelli cadessero in mano nemica, li rese inservibili incendiandoli: motivo per cui non ci sono testimonianze che permettano di avere riferimenti sulle funzionalità degli spazi interni. Oggi, durante i mesi estivi, il cortile interno del castello ospita spettacoli teatrali e cinematografici.

Proseguendo nella passeggiata, nei pochi metri che separano i due castelli, si trova la chiesetta della Madonna degli Alpini, costruita come ex-voto di guerra di un soldato, al cui interno sono custodite pregevoli sculture. Ripreso fiato e ripresa la passeggiata, si arriva in pochi minuti al Castello di Bellaguardia o di Giulietta. Anche in questo caso la struttura, che oggi ospita un ristorante, è costituita fondamentalmente dalle mura a difesa di una torre. Il recinto presenta una caratteristica pianta a “elle”. Si possono ammirare il mastio, una torre alta 20 metri, alla base della quale è scolpita su pietra una scala, simbolo dei signori di Verona. In mezzo al cortile, un pozzo-cisterna raccoglie l’acqua piovana. Dalla terrazza che fa da copertura all’edificio, si gode una vista spettacolare sulla pianura sottostante e sulle colline che la circondano.