Al via i mondiali di sci, l’Italia sogna con le donne

In pista si preannunciano grandi sfide vista la presenza di oltre 600 atleti, con i migliori interpreti delle diverse discipline, provenienti da 70 Paesi, in rappresentanza di tutti i continenti. Assieme a squadroni come Austria, Svizzera, Norvegia e Usa, l’Italia si candida protagonista soprattutto con le donne: dopo il recente infortunio di Sofia Goggia, la ‘punta’ è Marta Bassino, che ha vinto a ripetizione in slalom gigante nel corso dell’attuale stagione di Coppa del Mondo, ma un’altra speranza è Federica Brignone, detentrice della Coppa assoluta. La squadra azzurra maschile sulla carta non è favorita per salire sul podio, ma sulle piste di casa, che ben conoscono in quanto spesso si allenano, i velocisti Dominik Paris e Christof Innerhofer e il giovane emergente slalomista Alex Vinatzer, proveranno il colpo a sorpresa, seppur contro avversari molto forti e agguerriti. «Vogliamo essere competitivi – il grido di battaglia di Flavio Roda, presidente della Fisi – abbiamo una squadra femminile che sta dettando legge, mentre quella maschile forse ora è in difficoltà ma sappiamo che ai mondiali faranno di tutto per ben figurare: la Federazione ha lavorato al massimo per farli arrivare nelle migliori condizioni. Per quanto riguarda gli obiettivi all’edizione di Are 2019 abbiamo vinto tre medaglie, puntiamo ad ottenerne sicuramente di più, almeno quattro».