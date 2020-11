75 anni La Voce: su Youtube il convegno con il card. Parolin

Sul canale Youtube della Diocesi di Vicenza si può seguire la versione integrale dell’evento in streaming dal titolo “La comunicazione della Chiesa ai tempi di papa Francesco” che si è tenuto sabato 14 novembre con l’intervento del Segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, del sottosegretario con delega all’editoria Andrea Martella, della professoressa Chiara Giaccardi e del nostro vescovo mons. Beniamino Pizziol. Con questo evento si sono aperti i festeggiamenti per i 75 anni del nostro settimanale. Ci saranno dunque altri eventi on line e, speriamo, un appuntamento in presenza appena questo sarà possibile.

