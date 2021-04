25 aprile: oggi come allora serve l’unità della Nazione

metaforicamente il loro mantello come quello della Madonna di Monte Berico – nascondevano prigionieri, procuravano cibo e vestiti, curavano ferite: erano insomma parte integrante della lotta.

Allora credo che si debba contare ancora, mi si perdoni la partigianeria, sulle donne, anche oggi. Perché siano portatrici di pace. Perché tra tante inutili parole, previsioni di virologi o dichiarazioni stereotipate che ormai rendono insopportabili tanti telegiornali, cerchino la concretezza del silenzio operoso.

Ci si può chiedere cosa si potrebbe fare, in concreto. Forse poco. Ma anche cercare di non essere litigiosi, di addossare colpe a questo e a quello, cercando l’unità della Nazione in un momento tanto grave e difficile, può essere un piccolo, ma significativo aiuto. Perché fu uno spirito di unità quello che fu importante, per il successo della lotta, nella Resistenza. E allora cerchiamo di non dividerci troppo, e di rimboccarci le maniche, anche oggi.

Ora più che mai c’è bisogno di spirito di unità, ora più che mai c’è bisogno di una meno pericolosa, ma certamente pervasiva, resistenza.